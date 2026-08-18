Bahçeli evde korkutan yangın - Son Dakika
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Bahçeli evde korkutan yangın

Bahçeli evde korkutan yangın
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Eskişehir Sazova Mahallesi'nde bahçeli bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri çevreye sıçramadan söndürürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de bahçeli bir evde çıkan yangın paniğe sebep olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Olay, Sazova Mahallesi Ziraat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bahçeli bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, İnceleme, 3. Sayfa, İtfaiye, Polis, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçeli evde korkutan yangın - Son Dakika

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