Eskişehir'de Bekçi Yaya Devriye Timleri Şüphelilere Yönelik Uygulama Yaptı

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Eskişehir'de Bekçi Yaya Devriye Timleri tarafından şüphelilere yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda 270 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bekçi Yaya Devriye Timleri tarafından 20-21 Temmuz tarihlerinde halkın huzur ve güvenini sağlamak için uygulama yapıldı. Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde; Eti, Anıt, Tombakzade ve diğer 44 park ile bahçede kontroller gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 270 kişiye kimlik sorgusu yapıldığı öğrenildi. Yetkililer uygulamaların devam edeceğini açıkladı. - ESKİŞEHİR