Eskişehir'de Bekçi Yaya Devriye Timleri Şüphelilere Yönelik Uygulama Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Bekçi Yaya Devriye Timleri Şüphelilere Yönelik Uygulama Yaptı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bekçi Yaya Devriye Timleri, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalarda 270 şahsın kimlik bilgilerini sorguladı. Eti, Anıt, Tombakzade ve diğer 44 park ile bahçede gerçekleştirilen kontrollerde şüphelilere yönelik çalışmalar devam edecek.

21.07.2024 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Bekçi Yaya Devriye Timleri tarafından şüphelilere yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda 270 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bekçi Yaya Devriye Timleri tarafından 20-21 Temmuz tarihlerinde halkın huzur ve güvenini sağlamak için uygulama yapıldı. Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde; Eti, Anıt, Tombakzade ve diğer 44 park ile bahçede kontroller gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 270 kişiye kimlik sorgusu yapıldığı öğrenildi. Yetkililer uygulamaların devam edeceğini açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Bekçi Yaya Devriye Timleri Şüphelilere Yönelik Uygulama Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:45 Şırnak’ta Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
16:24 Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ’u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ'u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil
14:28 İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda yangın çıktı Alevler güçlükle kontrol altına alındı İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler güçlükle kontrol altına alındı
12:35 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu Çocuğun cesedi bulundu 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
17:11 Alperen Şengün’den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu Alperen Şengün'den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu
16:56 Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor Üst üste 10. zaferini kazandı Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor! Üst üste 10. zaferini kazandı
16:30 Galatasaray’a transfer olacak mı Zenit’ten Wendel için resmi açıklama geldi Galatasaray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel için resmi açıklama geldi
15:22 Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na katılacak Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılacak
14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
14:16 Kimsenin bundan haberi yoktu Alex’ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı
14:00 Ünlü oyuncu Burcu Günay’ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:48 Şehirden kaçmaları yetmedi Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler Şehirden kaçmaları yetmedi! Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 18:38:13. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Bekçi Yaya Devriye Timleri Şüphelilere Yönelik Uygulama Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement