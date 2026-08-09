Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Eskişehir\'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
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Eskişehir'de tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı, birinin durumu ağır.

Eskişehir'de başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinden motosikletle kaçan şüpheli, bir ara sokakta yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Şarhöyük Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde bulunan Büyük Park civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede başlayan tartışma bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar acil olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli şahıs, motosikletine binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekipleri, motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme ve arama çalışması başlattı. Şüpheli olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Beraberlik Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Kavga, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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