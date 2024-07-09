Eskişehir'de Bir Erkek, Kız Arkadaşıyla Tartışan 2 Kadını Darp Etti - Son Dakika
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Eskişehir'de Bir Erkek, Kız Arkadaşıyla Tartışan 2 Kadını Darp Etti

Eskişehir'de gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir erkek kız arkadaşıyla tartışan 2 kadını darp etti. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay sona erdi ve taraflar şikayetçi olmadan ayrıldı.

09.07.2024 12:03
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Eskişehir'de bir erkeğin, kız arkadaşıyla tartışan 2 kadını darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece 02.00 sularında Hoşnudiye Mahallesi Bayramyeri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 kadın başka bir kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kız arkadaşının 2 kadın tarafından sıkıştırıldığını gören erkek şahıs olaya müdahale etti. Sokak üzerinde kız arkadaşını sıkıştıran kadınları darp eden adam, çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Gece saatlerinde denetim yapan polis ekiplerinin müdahalesiyle olay sona erdi. İki taraf da birbirinden şikayetçi olmadan olay yerinden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Bir Erkek, Kız Arkadaşıyla Tartışan 2 Kadını Darp Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Bir Erkek, Kız Arkadaşıyla Tartışan 2 Kadını Darp Etti - Son Dakika
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