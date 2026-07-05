Eskişehir'de Bisiklet Kazası

Eskişehir'de bisikletiyle kavşaktan geçen 6 yaşındaki çocuğun bir SUV araçla çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Huzur Mahallesi'nde bulunan Şair Nedim Sokak ile Şahinci Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 yaşındaki yabancı uyruklu M.Ö., bisikletiyle Şahinci Sokak üzerinden Şair Nedim Sokak istikametine doğru ilerlediği esnada, kavşak noktasında Şair Nedim Sokak'tan seyir halinde olan İ.D. idaresindeki 26 AIV 584 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle dengesini kaybeden küçük çocuk bisikletiyle birlikte kaldırıma doğru sürüklendi. Meydana gelen üzücü kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk kontrolleri yapılan küçük M.Ö., tedbir amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 6 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR