Eskişehir'de çalınan 5 motosiklet bulundu, 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de çalınan 5 motosiklet bulundu, 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir\'de çalınan 5 motosiklet bulundu, 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de meydana gelen 5 ayrı motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyonlar sonucunda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve şüphelilere ait evlerde bulunan 5 motosiklet de ele geçirildi.

28.05.2024 10:33
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Eskişehir'de çalınan 5 motosiklet polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunurken, meydana gelen olaylarla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Alpu İlçesi'nde meydana gelen 5 ayrı motosiklet hırsızlığı hakkında çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı olarak şüphelilere ait evlerde bulunan 5 motosikletlere de el konuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de çalınan 5 motosiklet bulundu, 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de çalınan 5 motosiklet bulundu, 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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