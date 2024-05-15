Eskişehir'de Çalınan Su Motoru İçin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de Çalınan Su Motoru İçin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir\'de Çalınan Su Motoru İçin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'de bir vatandaşın tarlasından çalınan su motoruyla ilgili jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen çalıntı malzeme sahibine teslim edildi.

15.05.2024 17:18
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Eskişehir'de bir vatandaşın tarlasından çalınan su motoruyla ilgili jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen çalıntı malzeme sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Beylikova İlçesi'nin Uzunburun Mahallesi'nde ikamet eden F. E. isimli şahıs, yakın bir tarihte tarlasında sulama amaçlı kullandığı su motorunun kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındığını beyan ederek Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaatta bulundu. Konuyla ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektif Timleri ile Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda kimlik bilgileri ve adresleri tespit edilen 2 şüpheli planlı operasyon sonucunda yakalandı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda şüpheliler adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, ele geçirilen çalıntı malzemenin sahibine geri teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Çalınan Su Motoru İçin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Çalınan Su Motoru İçin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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