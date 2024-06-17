Eskişehir'de çıkan yangından etkilenen 3 kaplumbağa tedavi altına alındı

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Eskişehir'de köpek besleme arazisinde çıkan yangından etkilendiği belirlenen 3 kaplumbağa, Tepebaşı Belediyesi ekiplerince tedavi altına alındı.

Tepebaşı İlçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan köpek besleme arazisinde çıkan yangında, yaklaşık 40 dönüm arazi küle dönerken 30 adet köpek kulübesi de kullanılamaz hale geldi. Tepebaşı Belediyesi tarafından köpek besleme alanı olarak belirlenen arazide çıkan yangının ardından belediye personelleri tarafından inceleme yapıldı. İncelemelerde, herhangi bir köpek ölümünün meydana gelmediği belirlendi.

Tepebaşı Belediyesi personelleri tarafından yapılan incelemelerde, yangından etkilendiği belirlenen 3 kaplumbağa gözlem altına alındı. Belediyeye bağlı Doğal Yaşam Merkezi'ne götürülerek veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan kaplumbağaların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR