Eskişehir\'de Çimsa Çimento Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

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Eskişehir'de bulunan Çimsa Çimento fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çukurhisar Mahallesi'nde bulunan Çimsa Çimento fabrikasının depo alanında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Depodan çıkan dumanı gören fabrika yetkilileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri dört ekip 20 personelle yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerini sürdürüyor. - ESKİŞEHİR