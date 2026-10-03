Eskişehir\'de çocuğun faili meçhul dosyası JASAT ile aydınlatıldı, baba tutuklandı

Eskişehir'de 2012 yılında kaybolduktan 12 gün sonra cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 3 yaşındaki Yakup Bozkurt'un babası tarafından öldürüldüğünü 14 yıl sonra JASAT ekipleri tarafından aydınlatılan faili mechul dosyasında gözaltında iken ifade veren anne, oğlunun kaybolmasından sonra eski eşinin elinde yara bulunarak geldiğini, elinde kan olduğunu, kendisinden yara merhemi istediğini, ellerinin titrediğini ve ağladığını söyledi.

8 Mayıs 2012 tarihinde ailesinin Şanlıurfa ilinden mevsimlik işçi olarak çalışmak üzere geldiği Eskişehir ili Seyitgazi İlçesi Doğançayır mahallesinde 2 buçuk yaşındaki Yakup Bozkurt kaybolmuştu. İhbar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. 20 Mayıs 2012 tarihinde çocuğun cansız bedeni, Kırgız Tepe BAZ istasyonu mevkiinde beton büz boru içerisinde gizlenmiş vaziyette bulunmuştu. Geçen sürede olayın failleri tespit edilememişti.

Anne ve baba dahil 6 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından, kamu vicdanını yakından ilgilendiren faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alınarak, Jasat ekipleri tarafından yapılan inceleme ve yürütülen çalışmalar neticesinde, minik Yakup'un babası Abdurrezak B. ve annesi Huriye Ç.'in yanı sıra cesedi bizzat olay mahallinde bulan Halil D. ile diğer şüpheliler Salih B., Salih M. ve Abdülkadir B., ekiplerce gözaltına alındı.

Oğlunu öldürdükten sonra eski eşinin yanına gidip ağlayarak yara merhemi istemiş

Huriye Ç., ifadesinde özetle; oğlu Yakup'un kaybolmasından sonra eski eşi Abdurrezzak'ın yaklaşık birkaç gün sonra elinde yara bulunarak geldiğini, elinde kan olduğunu, kendisinden yara merhemi istediğini, ellerinin titrediğini ve ağladığını, neden ağladığını ve merhemi ne yapacağını sorduğunu, Abdurrezzak'ın bağırarak "sus" ve "Yakup bende" dediğini, kendisinin onu ittiğini, Abdurrezak'ın da kızıp boğazını sıktığını, eski eşinin oğlunu öldürdüğünü belirtti. İfade işlemleri sonrasında şüpheli Abdurrezak B., sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı.