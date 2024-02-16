Eskişehir'de Çocuk Şube Müdürlüğü Denetimleri Sonucunda 2 Şüpheliye İşlem Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Çocuk Şube Müdürlüğü Denetimleri Sonucunda 2 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Eskişehir\'de Çocuk Şube Müdürlüğü Denetimleri Sonucunda 2 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 1 internet kafe, 1 kahvehane-büfe, 10 market-büfe ve 2 tütüncü olmak üzere toplam 14 işletme denetlendi. Ayrıca 23 park ve bahçe kontrolü ile 22 okul ziyareti gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 2 şüphelinin üzerinden 2 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi ve şüphelilere işlem yapıldı.

16.02.2024 17:41  Güncelleme: 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde üzerinden bıçak ve muşta çıkan 2 şüpheliye işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir çalışma yapıldı. Yürütülen çalışmalarda 1 internet kafe, 1 kahvehane-büfe, 10 market-büfe ve 2 tütüncü olmak üzere toplam 14 işletme denetlenirken, 23 park ve bahçe kontrolü yapılarak 22 okul ziyareti gerçekleştirildi. 41 şahsın ve 2 aracın sorgulandığı çalışma neticesinde 2 şahsın üzerinden 2 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Çocuk, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Çocuk Şube Müdürlüğü Denetimleri Sonucunda 2 Şüpheliye İşlem Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 19:01:31. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Çocuk Şube Müdürlüğü Denetimleri Sonucunda 2 Şüpheliye İşlem Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement