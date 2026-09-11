Eskişehir'de çöp kamyonundaki kimyasal atık alev aldı, toprakla söndürüldü - Son Dakika
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Eskişehir'de çöp kamyonundaki kimyasal atık alev aldı, toprakla söndürüldü

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Eskişehir Odunpazarı'nda belediyeye ait çöp kamyonunun haznesinde bulunan kimyasal atık alev aldı. Suyla tepkimeye girdiği belirlenen yangın, ekiplerin toprak dökerek müdahalesiyle söndürüldü.

Eskişehir'de çöp kamyonunun haznesinde bulunan kimyasal atığın alev alması sonucu çıkan yangın, ekiplerin topraklı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Odunpazarı ilçesi Sultandere 75. Yıl Mahallesi 3. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun atık toplama haznesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden belediye personeli, alevlerin büyümesini engellemek için araç içerisindeki çöpleri cadde üzerine boşalttı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, toplanan çöpler arasındaki kimyasal atığın suyla temas etmesi durumunda tepkimeye girdiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, yangına su yerine toprak dökerek müdahale etti. Belediye personeli, itfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kimyasal maddenin üzeri tamamen toprakla kapatılarak alevler söndürüldü.

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, Güvenlik, Belediye, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de çöp kamyonundaki kimyasal atık alev aldı, toprakla söndürüldü - Son Dakika

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