Eskişehir'de Denetimlerde 123 Bin TL Ceza
Eskişehir'de Denetimlerde 123 Bin TL Ceza

22.05.2026 09:46
Eskişehir'de yapılan denetimlerde 35 firmaya toplam 123 bin 163 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 15-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 35 firmada bin 540 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 123 bin 163 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 10 firmada 50 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

