Eskişehir'de Denetimlerde 777 Bin TL Ceza

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Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü'nce Ocak ayında yapılan denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için toplam 777 bin 483 TL idari ceza uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Ticaret İl Müdürlüğü'nce merkez ve ilçelerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimlerde, fiyat etiketi ve raf uyuşmazlığı kapsamında 319 firmada 5 bin 547 ürün, Haksız Fiyat Artışı kapsamında 182 firmada 910 ürün denetlendi. Denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için toplam 777 bin 483 TL idari ceza uygulandı. Ayrıca haksız fiyat artışları değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR