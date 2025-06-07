Eskişehir\'de Dilenci Bayılma Numarası Yaptı

Eskişehir'de para toplayabilmek için bayılma numarası yaptığı iddia edilen dilenci, kendisine müdahalede bulunmak için yanına giden sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti.

Olay, dün akşam saatlerinde İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dilencilik yapan bir erkek şahıs yere serildi. Durumu gören ve endişelenen vatandaşlar 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalede bulunmak istediği adam tedaviyi kabul etmedi. Bazı vatandaşlar, şahsın para toplayabilmek için bayılma numarası yaptığını iddia etti. Sağlık ekiplerinin şahsa yardımcı olabilmek için 3 defa daha aynı yere intikal ettiği belirtildi. - ESKİŞEHİR