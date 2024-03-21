Eskişehir\'de Down Sendromlu Öğrencilerle Eğlenceli Etkinlik

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte 25 özel öğrenci ile eğlenceli vakit geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü sebebiyle etkinlik düzenlendi. Özel bir rehabilitasyon merkezinde öğrenim görmekte olan 25 özel öğrencinin katılımıyla Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu gösterisi sergilenerek çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. - ESKİŞEHİR