Eskişehir'de, bakım çalışmaları nedeniyle dubalarla trafiğe kapatılan çevre yolunun sol şeridinden bazı sürücüler, kurallara uyan diğer sürücüler ve vatandaşların tepkisini çekti.

Kural ihlali çevre yolunun Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 3 şeritli yolun sol şeridine, devam eden bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle güvenlik amacıyla dubalar yerleştirildi. Trafik akışının orta ve sağ şeritten sağlandığı yolda sürücülerin geneli kurallara uyarak ilerlerken, bazı sürücüler dubalarla kapatılan sol şeride girerek yoluna devam etti.

Hem çalışma güvenliğini hem de trafik akışını tehlikeye düşüren sürücülerin bu davranışı, o esnada yolda seyir halinde olan diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.