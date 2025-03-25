Eskişehir'de Eşini Öldüren Sanığa 23 Yıl Hapis - Son Dakika
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Eskişehir'de Eşini Öldüren Sanığa 23 Yıl Hapis

Eskişehir\'de Eşini Öldüren Sanığa 23 Yıl Hapis

Atila Sarıhan, kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdüğü eşi Elena Samsanova için 23 yıl hapis cezası aldı.

25.03.2025 13:54
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Eskişehir'de Rus eşi Elena Samsanova'yı bıçaklayarak öldüren Atila Sarıhan'a 23 yıl hapis cezası verildi.

31 Mart 2023'te Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana gelen olayda, 2 yıllık evli Atila Sarıhan (50) ile Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Sarıhan, Samsanova'yı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hazırlanan iddianameyle tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede, Sarıhan'ın eşini 8'i ölümcül 14 kez bıçakladığı belirtilerek, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

"Böyle olmasını istemiyordum, ben eşimi çok seviyordum"

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Atila Sarıhan, taraflar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katılım gösterdi. Duruşmada savunma yapan sanık Sarıhan, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Böyle olmasını istemiyordum. İddianamedeki hiçbir şey doğru değil. Ben eşimi çok seviyordum. Yurt dışına çok gidip geliyordu. Yurt dışına gittiğinde uzun süre kalmasından dolayı boşanma davası açmıştım. Döndüğü zaman 'kalacağım' dedi. Davayı geri çekmiştik. Olay bir anda ağır tahrik altında olan bir hadisedir, suçsuz olduğuma inanıyorum. Saldırıya uğrayan benim. 2 yıldır tutukluyum, beraatımı talep ederim" dedi.

Tutuklu sanık 23 yıl hapisle cezalandırıldı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığa 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak 23 yıl hapisle cezalandırıldığını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Eşini Öldüren Sanığa 23 Yıl Hapis - Son Dakika

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