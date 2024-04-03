Eskişehir\'de FETÖ/PDY soruşturması: 4 şüpheli tutuklandı

PKK ve HDP'den çocuğunu isteyen anne: Devletimiz başımızdadır, bayrağımız başımızdadır

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Anne Ayten Koçhan, yıllardır oğlundan haber alamadığını ve yolunu gözlediğini söyleyerek, devletin yanlarında olduğunu vurguladı. Baba Alaattin Koçhan ise oğluna dönmesi çağrısında bulunarak, Türk devletinin hiç kimseye müsaade etmeyeceğini belirtti.