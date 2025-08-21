Eskişehir'de Gıda Denetiminde 231 Bin TL Ceza - Son Dakika
Eskişehir'de Gıda Denetiminde 231 Bin TL Ceza

21.08.2025 10:57
Ağustos ayında Eskişehir'de gıda güvenliğini ihlal eden işletmelere toplam 231 bin 322 TL ceza kesildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ağustos ayı denetimleri kapsamında, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda esaslarını ihlal nedeniyle Eskişehir'deki işletmelere 231 bin 322 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ağustos ayında yaptığı denetimler sonucunda, tüketici sağlığını ve güvenilir gıda arzını tehlikeye atan işletmelere idari para cezası uyguladı. Yapılan kapsamlı kontroller neticesinde, toplamda 231 bin 322 TL tutarında ceza kesildi. Bu denetimler, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla rutin olarak gerçekleştirilen kontrollerin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından 14-20 Temmuz tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi. Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Aylık Denetim Raporu kapsamında; bin 289 adet risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 26 adet ithalat işlemleri, 182 adet ihracat işlemleri, 14 adet numune alımı yapıldı. Denetimler çerçevesinde ayrıca 6 adet idari yaptırım, 1 imha kararı gerçekleştirildi. İdari yaptırımlar sonucu işletmelere toplam 231 bin 322 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Tarım, Yaşam, Son Dakika

