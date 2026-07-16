Eskişehir\'de Gürültü Skandalı!

Eskişehir'de gürültü kirliliği ile ünlü olan sokakta müzik çalardan son ses şarkı açıp vatandaşın yaptığı hareket tepki çekti.

Tepebaşı ilçesinin en işlek bölgelerinden biri olan ve kafelerin yoğunluğuyla bilinen Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta, son dönemde yaşanan gürültü kirliliği mahalle sakinlerinin en büyük şikayet konularından biri haline geldi. Bölgede sık sık yaşanan araçların egzoz patlatması ve yüksek sesli müzik yayınlarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez gürültünün kaynağı bir araç değil, yaya bir vatandaş oldu. Genez Sokak'ta yürüyen bir vatandaş, elindeki müzik çaların sesini sonuna kadar açıp kulağına dayayarak caddede ilerledi. Gürültü kirliliğine aldırmadan, tamamen eğlence ve dikkat çekmek amacıyla bu hareketi yapan vatandaşın rahat tavırları dikkat çekti. Son ses müzikle sokaktan yürüyen kişinin oluşturduğu gürültü, zaten yüksek sesten şikayetçi olan çevredeki vatandaşların tepkisine yol açtı. O ilginç ve gürültülü anlar, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - ESKİŞEHİR