Eskişehir'de Haksız Fiyat Denetimi: 143 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de Haksız Fiyat Denetimi: 143 Bin Lira Ceza

26.06.2026 10:57
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Ticaret İl Müdürlüğü, Eskişehir'de tüketici hakları denetimlerinde 143 bin lira ceza uyguladı.

Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelleri tarafından Eskişehir merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen tüketici hakları ve haksız fiyat artışı denetimlerinde, kurallara uymayan firmalara toplamda 143 bin lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir genelinde tüketicilerin korunması ve piyasa dengesinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince 19-25 Haziran 2026 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde yoğun bir mesai harcandı. Bu kapsamda; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı vb.) çerçevesinde 37 firmada 1680 bin ürün incelendi. Yapılan kontroller sonucunda tespit edilen aykırılıklar nedeniyle firmalara toplam 143 bin 028,00 TL idari para cezası kesildi.

Haksız fiyat artışları bakanlığa bildirildi

Çalışmalar kapsamında haksız fiyat artışına yönelik denetimlere de ağırlık verildi. Haksız Fiyat Artışı kapsamında 8 firmada 40 ürünün denetimi gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü tarafından yapılan bu denetimlerin, kanun kapsamında yasal işlemlerin karara bağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildiği bildirildi.

Şikayet hatları açık

Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzluklara karşı sessiz kalmamaları çağrısında bulunarak şikayet kanallarını hatırlattı. Tüketicilerin şikayetlerini; Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ve E-devlet üzerinden Haksız Fiyat Artışı Şikayeti Bildirimi Sistemi'ne iletebilecekleri belirtildi. Ayrıca başvuruların [email protected] e-posta adresi veya 0222 230 05 15 numaralı telefon hattı üzerinden direkt olarak Ticaret İl Müdürlüğü'ne ulaştırılabileceği aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Haksız Fiyat Denetimi: 143 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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