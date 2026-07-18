Eskişehir'de Hamamda Kalp Krizi - Son Dakika
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Eskişehir'de Hamamda Kalp Krizi

Eskişehir\'de Hamamda Kalp Krizi
18.07.2026 13:04
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Hamamda fenalaşan yaşlı adama 20 dakika kalp masajı yapıldı, durumu belirsiz.

Eskişehir'de girdiği hamamda kalbi duran ve ambulansta yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Karagül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir hamamın havuzunda yıkanan yaşlı adam, fenalık geçirdi. Su yüzeyinde hareketsiz şekilde duran adamı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbi durduğu belirlenen yaşlı adama ambulansta yaklaşık 20 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın ölüp ölmediği henüz bilinmiyor.

Öte yandan, adamı sudan çıkarttığını iddia eden bir şahıs, hamam görevlilerinin olaya karşı duyarsız davrandıklarını öne sürdü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Hamamda Kalp Krizi - Son Dakika

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