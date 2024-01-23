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Eskişehir'de Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı, Çalınan Köpek Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı, Çalınan Köpek Sahibine Teslim Edildi

Eskişehir'de gerçekleşen hayvan hırsızlığı olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayda kullanılan araç ele geçirildi ve şüpheliler H.İ. ve B.K. yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan köpek sahibine teslim edildi.

Eskişehir\'de Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı, Çalınan Köpek Sahibine Teslim Edildi
23.01.2024 - 10:52,
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Eskişehir'de hayvan hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili iki şüpheliyi yakalarken çalınan köpeği sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi mahallesinde gerçekleşen hayvan hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayda kullanılan araç ele geçilirken, H.İ. ve B.K. isimli şüpheliler de yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, araçta bulunan çalıntı köpek sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı, Çalınan Köpek Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı, Çalınan Köpek Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
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