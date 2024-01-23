Eskişehir\'de Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı, Çalınan Köpek Sahibine Teslim Edildi

Eskişehir'de hayvan hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili iki şüpheliyi yakalarken çalınan köpeği sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi mahallesinde gerçekleşen hayvan hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayda kullanılan araç ele geçilirken, H.İ. ve B.K. isimli şüpheliler de yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, araçta bulunan çalıntı köpek sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR