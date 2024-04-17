Eskişehir\'de Hırsızlık Yapan 3 Kadın, Güvenlik Kamerasını Fark Edince Geri Döndü

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Eskişehir'de hırsızlık amacıyla bir apartmana giren 3 kadının güvenlik kamerasını fark etmesi üzerine geri dönmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Olay, Odunpazarı İlçesi Huzur Mahallesi Er Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmana hırsızlık amacıyla 3 kadın girdi. Apartmanın girişindeki güvenlik kamerasını fark ederek yüzlerini kapatan şüpheli kadınlar üst katlara doğru yöneldi. İlk kattaki güvenlik kamerasını son anda fark eden kadınlar, gülüşerek geri döndü.

Güvenlik kamerasının belki de bir hırsızlığın önüne geçtiği anlar, sosyal medyada etki uyandırdı. - ESKİŞEHİR