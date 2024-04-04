Eskişehir\'de Hız Koridorlarında Trafik Denetimleri Yapıldı

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Eskişehir'de polis ekiplerince hız koridorlarında hız ihlaline yönelik trafik denetimleri gerçekleştirilirken, yetkililer başta yasal hız sınırları olmak üzere tüm trafik kurallarına uymalarının önemli olduğunu belirtti.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce devlet karayolları üzerinde meydana gelen hızdan kaynaklı kazaların, buna bağlı ölüm ve yaralanmaların azaltılarak trafik güvenliğinin sağlanması, trafikte hız ihlallerinin tespit edilmesi amacıyla çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) kullanarak, hız koridorları oluşturulması ve Kütahya ile Eskişehir arasında 51 kilometrelik, İnegöl ile Eskişehir arasında 88 kilometrelik karayolu güzergahında oluşturulan hız koridorlarında hız ihlaline yönelik olarak trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu hatırlatarak sürücülerin başta yasal hız sınırları olmak üzere tüm trafik kurallarına uymaları rica etti. - ESKİŞEHİR