Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında çok sayıda kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahıs yakalanırken, bazı şüphelilerin üzerinden uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Ayrıca çalışmalarda, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere de toplam 251 bin 837 TL cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 260 personel, 2 Çevik Kuvvet Timi ve 1 Özel Harekat Tim personelinin katılımıyla kent genelinde faaliyet gösteren işletmelerde, parklarda ve caddelerde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde 6 bin 762 şüpheli sorgulanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli ve çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli ile birlikte toplamda 30 şüphelinin aranmasının bulunduğu belirlendi. Ayrıca 5 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 6,45 gram bonzai, 1 adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 8 fişek ele geçirildi.
Çalışmalar esnasında 86 umuma açık yer denetlenirken, 7 işletmede tespit edilen eksiklere gerekli işlemler yapıldı. Bin 139 aracın da kontrol edildiği trafik denetimlerinde ise 34 sürücüye toplamda 251 bin 837 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Huzur Uygulamasında Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Yapılan operasyonda, şarj aleti görünümlü oyun makinesi ele geçirildi ve iş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlatıldı. Oyun makinesi ve içerisindeki para muhafaza altına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde asırlık ağaca tırmanan yavru kedi, 2 gün boyunca mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarılan kedi sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı tespit edildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili yağmur istinat duvarının çökmesine neden oldu. Olayda 2 kişi yaralanırken, uçurumun kenarında kalan otomobiller vinç yardımıyla kurtarıldı. Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, olayın ardından gerekli önlemlerin alındığını ve zararın en kısa sürede giderileceğini belirtti.
Diyarbakır'da gasp ve yaralama olaylarına karışan bir gruba yönelik düzenlenen 'balistik' operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları suç aletleri ele geçirildi ve tutuklandılar.
Muğla'nın Ula ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sonrası evlerin ve araçların yakınından geçen enerji nakil hatları birbirine temas etmesi sonrası şiddetli patlamalar yaşandı. Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi ve yaşanan patlama sonrası ilçede elektrik kesintisi yaşandı.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye edildi. Ancak diğer suçlamalar için tutuklulukları devam ediyor. Dilan Polat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup ise avukatı tarafından gönderilmemesi gerektiği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?