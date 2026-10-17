Eskişehir'de işyeri hırsızlığı yapan 3 şüpheli kamera görüntüleriyle yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de işyeri hırsızlığı yapan 3 şüpheli kamera görüntüleriyle yakalandı

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Eskişehir\'de işyeri hırsızlığı yapan 3 şüpheli kamera görüntüleriyle yakalandı
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Eskişehir'de farklı işyerlerindeki hırsızlık olaylarına ilişkin vatandaş ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma yürüttü. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli operasyonla yakalandı, adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz çalışmalar neticesinde, işyerlerinden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir'de farklı işyerlerinden hırsızlık olayında vatandaşların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kameraları titizlikle inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Operasyonla yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA
Asayiş Şube MüdürlüğüGüvenlik KamerasıEskişehirHırsızlık3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de işyeri hırsızlığı yapan 3 şüpheli kamera görüntüleriyle yakalandı - Son Dakika
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