Eskişehir\'de işyeri hırsızlığı yapan 3 şüpheli kamera görüntüleriyle yakalandı

Eskişehir'de işyeri hırsızlığı yapan 3 şüpheli kamera görüntüleriyle yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de farklı işyerlerindeki hırsızlık olaylarına ilişkin vatandaş ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma yürüttü. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli operasyonla yakalandı, adli işlem başlatıldı.
Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz çalışmalar neticesinde, işyerlerinden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Eskişehir'de farklı işyerlerinden hırsızlık olayında vatandaşların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kameraları titizlikle inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Operasyonla yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?