Eskişehir\'de jandarma operasyonunda 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı, 89 gr bonzai bulundu

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve hakkında soruşturma başlatılan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik faaliyetler sürüyor. Bu kapsamdaki çalışmalar neticesinde, Odunpazarı ilçesindeki adreste uyuşturucu suçundan aranan bir şahsın saklandığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Yapılan araştırma ve takip sonucunda, 22 Eylül 2026 tarihinde şahsın adresinde yapılan aramada, 89 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 52 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen 1 şahsın tutuklandığı öğrenildi.