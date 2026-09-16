Eskişehir'de jandarma operasyonunda 46 antik sikke ve 1 kılıç ele geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de jandarma operasyonunda 46 antik sikke ve 1 kılıç ele geçirildi

Eskişehir\'de jandarma operasyonunda 46 antik sikke ve 1 kılıç ele geçirildi
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Eskişehir'de jandarmanın istihbari çalışması sonucu Odunpazarı ilçesinde bir şahsın evinde 46 helenistik döneme ait sikke, 1 kılıç ve 2 define arama çubuğu ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma tarafından alınan istihbari çalışmalar neticesinde bir şahısın evinden 2 define arama çubuğu yanı sıra satılamaya hazır 46 helenistik döneme ait sikke ve 1 kılıç ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesinde şüpheli bir şahsın tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Odunpazarı ilçesinde 13 Eylül tarihinde yapılan operasyonla yakalandı. Jandarma tarafından şahsın evinde yapılan aramada 46 helenistik döneme ait sikke, 1 kılıç ve 2 define arama çubuğu ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Helenistik, Eskişehir, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de jandarma operasyonunda 46 antik sikke ve 1 kılıç ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de jandarma operasyonunda 46 antik sikke ve 1 kılıç ele geçirildi - Son Dakika
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