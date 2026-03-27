Eskişehir'de Kaçak Alkol Operasyonu

Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçak ve sahte alkol operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçak ve sahte alkol soruşturması kapsamında, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Edinilen bilgilere göre, belirlenen şüphelilerin kaçak ve sahte alkol ticareti yaparak piyasaya sürdükleri ve bu yolla halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye düşürdükleri tespit edildi.

İkametler imalathaneye dönmüş

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda adeta bir imalathane ile karşılaştı. Yapılan aramalarda; 330 adet sahte içki etiketi, 300 adet sahte içki jelatini, 290 adet sahte içki şişesi, 156 adet sahte içki kapağı, 150 adet sahte içki kapüşonu, 65 litre etil alkol, 21 litre sahte viski, 2 adet huni ve 1 şişe viski aroması ele geçirildi.

3 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli şahıs, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında adli tahkikat başlatılan 3 zanlı, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - ESKİŞEHİR