Eskişehir\'de Kaçak Eşya Operasyonu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 işyeri ve 3 ikamette yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak eşya ele geçirildi, olayla ilgili 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlileri, kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik bir çalışma başlattı. Ekiplerin, 2 işyeri ve 3 ikamette yaptığı aramalar sonucu, piyasa değeri 1 milyon lira olan bin 100 paket gümrük kaçağı sigara, 766 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 200 adet gümrük kaçağı elektronik eşya, 192 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti, ve 22 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Polisten ailelere uyarı

Yapılan açıklamada, bir alternatif olarak görünen elektronik sigaraların sıvı formda olması nedeniyle ciğerlerde, boğazda ve gırtlakta kalıcı hasarlar oluşturduğu ve ani ölümlere yol açabildiği belirtilerek, "Ailelerin zararsız gibi görünen bu ürünlere karşı dikkat etmesi gerekmektedir. Kaçakçılık suçu ile vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden şahıslara göz açtırmamakta kararlıyız" denildi. - ESKİŞEHİR