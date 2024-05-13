Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 10 Şüpheli Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 10 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Eskişehir\'de Kaçak Kazı Yapan 10 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de jandarma tarafından kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan toplam 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda kazı malzemeleri ve araçlar ele geçirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

13.05.2024 15:59
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Eskişehir'de kaçak kazı yaparken jandarma tarafından malzemeleri ile suçüstü yakalanan toplam 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahısların Alpu İlçesi'nin mülki sınırları içerisinde bulunan 1'inci derece arkeolojik sit alanında tarihi eser bulmak amacı farklı tarihlerde kaçak kazı yapacağı öğrenildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ilk olarak kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Aynı bölgede birkaç gün sonra paletli ekskavatör kepçe aracılığıyla kaçak kazı gerçekleştireceği öğrenilen şahıslarla ilgili yürütülen çalışmada ise 8 şüpheli daha suçüstü yakalandı. Kazı alanlarında 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet yılan kamera, 6 adet el feneri, 2 parça halinde küp parçası, 4 adet bakır çubuk, 10 metre bakır tel, 1 adet el dedektörü cihazı, 1 adet kazma ve 2 adet hilti ele geçirilirken, 2 adet araç ile ekskavatör kepçe Alpu Yed-i Emin Otoparkı'na çektirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler hakkında ilgili kanun maddelerince soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 10 Şüpheli Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 10 Şüpheli Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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