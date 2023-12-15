Eskişehir\'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu 2 bin 777 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tepebaşı ilçesinde şüpheli 2 şahsın ellerinde bulundurdukları kaçak sigaraları satmak amacıyla müşteri aradıkları öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyon sonucu 2 şüpheli yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 2 bin 777 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı talimatıyla şüpheliler hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR