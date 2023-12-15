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Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu 2 bin 777 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesinde şüpheli 2 kişinin kaçak sigaraları satmak amacıyla müşteri aradığını tespit etti. 14 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalandı ve araçlarında yapılan aramalarda 2 bin 777 paket kaçak sigara bulundu. Şüpheliler hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Eskişehir\'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı
15.12.2023 - 11:39,
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Eskişehir'de jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu 2 bin 777 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tepebaşı ilçesinde şüpheli 2 şahsın ellerinde bulundurdukları kaçak sigaraları satmak amacıyla müşteri aradıkları öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyon sonucu 2 şüpheli yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 2 bin 777 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı talimatıyla şüpheliler hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Tepebaşı, Jandarma, Suç, Operasyon, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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