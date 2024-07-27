Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 160 Bin TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

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Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan bir şahsın iş yerinde yapılan aramada piyasa değerinin 160 bin TL kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacı ile merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilen kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında 1 şahıs yakalanıp, iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 30 bin dal sarılmış sigara, 56 gümrük kaçağı elektronik sigara, 90 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 38 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 160 bin TL olduğu değerlendirilerek, yakalanan 1 şahıs mahkemeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR