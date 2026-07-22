Eskişehir'de Kadınlar Arasında Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Kadınlar Arasında Kavga

Eskişehir\'de Kadınlar Arasında Kavga
22.07.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki kadın grubu arasındaki tartışma kavgaya dönüştü; bir kişi yaralandı ve gerginlik devam etti.

Eskişehir'in işlek caddelerinden birinde iki kadın grubu arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, taraflardan biri "Bu kadına bir şey olsun bak ne yapıyorum" şeklinde tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yürüyen iki kadın grubu arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Çıkan kavgada kadın şahıslardan biri yaralandı.

"Bu kadına bir şey olsun bak ne yapıyorum"

Gruptan bir kadının yaralanmasıyla birlikte fiziki kavga sona ererken, taraflar arasındaki gerginlik sözlü atışma ve hakaretlerle devam etti. Yaralanan kadının tarafındaki bir kişi, karşı gruba yönelerek, "Bu kadına bir şey olsun bak ne yapıyorum" sözleriyle tepki gösterdi. Bu anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yaralı şahsın sağlık durumu hakkında da henüz bir bilgi edinilemedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Kadınlar Arasında Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Levent Üzümcü’den sosyal medya açıklaması Levent Üzümcü'den sosyal medya açıklaması
Türkiye’de 5 şehir yön değiştirdi İstanbul ve Ankara’nın ağırlık merkezleri kaydı Türkiye'de 5 şehir yön değiştirdi! İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı
Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı

11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
11:04
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay’a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
10:55
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul’a uzandı Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 11:55:26. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kadınlar Arasında Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.