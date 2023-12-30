 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de Kaybolan Kişinin Vücudunun Parçaları Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de Kaybolan Kişinin Vücudunun Parçaları Bulundu

Eskişehir'de kaybolduktan yaklaşık 1 ay sonra vücudunun bazı parçaları bulunan Nazmi Önal'ın kardeşi Mevlüt Önal abisinin ölümü için, 'Şu yaptı ya da bu yaptı' diyemeyiz, görmeyince bir şey diyemiyoruz. Düşmanı yoktu ama kimsenin içini bilemem. Özlüyorum abimi, özlenmez mi?' dedi.

Eskişehir\'de Kaybolan Kişinin Vücudunun Parçaları Bulundu
30.12.2023 - 10:37,  Güncelleme: 10:39
Abone Ol

Eskişehir'de kaybolduktan yaklaşık 1 ay sonra vücudunun bazı parçaları bulunan Nazmi Önal'ın kardeşi Mevlüt Önal abisinin ölümü için, "'Şu yaptı ya da bu yaptı' diyemeyiz, görmeyince bir şey diyemiyoruz. Düşmanı yoktu ama kimsenin içini bilemem. Özlüyorum abimi, özlenmez mi?" dedi.

Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi'nde annesi ve kardeşi ile birlikte oturan Nazmi Önal, yaklaşık 3 ay önce kaybolmuştu. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Önal, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, AFAD gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip tarafından kaybolduğu ilk günden itibaren aranıyordu. Kaybolduktan 25 gün sonra Nazmi Önal'a ait olduğu iddia edilen bedeninden ayrılmış kafa ve bacaklar, bir kadın tarafından köy merkezinde bulunmuştu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada kafatasını ise bacağın bulunduğu bölgenin 15 metre ilerisinde bulmuştu. Olay sonrasında şüpheli bir şekilde ölen Nazmi Önal'ın kaldığı ev ve odası görüntülendi. Ağabeyi ölü bulunmasının ardından annesinin de huzur evine yerleşmesiyle tek yaşan kardeş Mevlüt Önal, şüphelilerin bulunmasını istiyor. Ağabeyinin odasını gösteren Mevlüt Önal, ayrıca bir kanepede yıllardır beraber uyuduklarını belirtti.

"Aynı oda da yatıyorduk"

Geçmişte, vefat eden abisi ve huzurevine yerleşen annesi ile Yörükakçayır Mahallesi'ndeki evlerinde yaşayan Nazmi Önal'ın kardeşi Mevlüt Önal, olay hakkında konuştu. Abisinin ölümünden dolayı oldukça üzüldüğünü ve şüphelilerden korktuğunu belirten kardeş Önal, "Biz burada yatıyorduk. Ben koyun gütmeye gitmiştim, abim kayboldu. 112 acile durumu haber verdim. 2018'den beri bu evdeyiz, hep birlikte yatardık. 'Şu yaptı ya da bu yaptı' diyemeyiz, görmeyince bir şey diyemiyoruz. Düşmanı yoktu ama kimsenin içini bilemem. Özlüyorum abimi, özlenmez mi? Annemi huzurevine daha önce yazdırmıştık, o oraya yerleşti. Abimi de yazdıracaktık ama nasip olmadı" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, şizofreni, Tepebaşı, Jandarma, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kaybolan Kişinin Vücudunun Parçaları Bulundu - Son Dakika


10:35
Ahmet Çakar'dan Süper Kupa finaliyle ilgili çarpıcı açıklama Ahmet Çakar'dan Süper Kupa finaliyle ilgili çarpıcı açıklama
10:05
Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisinde şarkı söyledi Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisinde şarkı söyledi
09:32
Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
08:30
37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
07:59
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
07:47
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi
07:31
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü
07:24
1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak

Son Dakika
10:35 Ahmet Çakar'dan Süper Kupa finaliyle ilgili çarpıcı açıklama
10:05 Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisinde şarkı söyledi
09:32 Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
08:30 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
07:59 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
07:47 Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi
07:31 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü
07:24 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak
05:41 Beşiktaş Belediyesi, Fahreddin Paşa Sokağı'nın adını değiştirdi
02:08 Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 10:40:41. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kaybolan Kişinin Vücudunun Parçaları Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement