Önüne bir anda araç çıktı, arkadaşı ağır yaralandı, otomobili hurdaya döndü - Son Dakika
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Önüne bir anda araç çıktı, arkadaşı ağır yaralandı, otomobili hurdaya döndü

Eskişehir'de meydana gelen kazada, bir aracın önüne aniden çıkan başka bir araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, kontrolü kaybederek takla attı ve araç hurdaya döndü. Kazada sürücü hafif yaralanırken, araçta bulunan yolcu ağır yaralandı. Kazaya sebep olan araç ise olay yerinden kaçtı. Sürücü, arkadaşının bir an önce iyileşmesini ve kazaya sebep olan sürücünün kendisine ulaşmasını istiyor.

27.05.2024 20:55
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Önüne bir anda araç çıktı, arkadaşı ağır yaralandı, otomobili hurdaya döndü

Kazaya sebep olan araç 'olay yerinden kaçtı' iddiası

Sürücü Berat Kaya:

"Olaydan sonra kaçan aracın bulunmasını istiyorum ya da sürücüsü gelsin bir şekilde anlaşalım, görüşelim"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kullandığı otomobilin önüne bir anda çıkan araca çarpmamak için manevra yapan sürücü kontrolden çıkan aracın takla atarak adeta hurdaya döndüğünü iddia etti. Sürücü Berat Kaya, kendi aracındaki yolcunun da ağır yaralandığını anlatarak, "Arkadaşımın canı daha önemli. Yani araç bir şekilde gelir ama inşallah arkadaşım tedavi olabilir. Olaydan sonra kaçan aracın bulunmasını istiyorum ya da sürücüsü gelsin bir şekilde anlaşalım, görüşelim" dedi.

Eskişehir'de yaşayan Berat Kaya idaresindeki 26 AGT 406 plakalı otomobil, çevreyolunda sol şeritte ilerlerken iddiasına göre önüne bir anda orta şeritten gri renkte bir araç önüne manevra yaptı. Yine Kaya'nın iddiasına göre sinyal vermeden önüne kıran araçtan dolayı yavaşlamaya çalışırken araç kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan araç takla atıktan sonra yol kenarındaki kaldırımda ters dönerek durabildi. Hurdaya dönen araçta sürücü Berat Kaya kazadan hafif yaralanarak kurulurken, sağ koltukta yolcu konumunda bulunan M.G. ağır yaralandı. Omurgası kırılan M.G.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Berat Kaya'nın iddiasına göre kazaya sebep olan gri renkteki araç olay yerinde kaçtı. 600 bin TL'lik aracı kullanılamayacak hale gelen Kaya'nın tek istediği ise arkadaşının bir an önce iyileşmesi ve kazaya sebep olan sürücünün kendisine ulaşması.

"Araç olay yerinden kaçtı"

Kaza anını anlatan sürücü Berat Kaya, "Gece saat 00.30 civarı arkadaşımla beraber çevreyoluna çıkmıştım. Sol şeritte ilerlerken orta şeritte bulunan gri bir araç, tam sollayacağım sırada önüme kırdı ve refüjlere vurmamı sebep oldu. Oradan araba sekti, karşı kaldırıma geçip takla attı. Ağaçları yıkıp ancak durabildi. Çevredekilere sorduğumda gri araç olay yerinden kaçtı, durmamış. Aracın içinden biz kendimiz çıktık. Arkadaşım hastanede şu an omurgasında kırıkları var, durumu ciddi. Ameliyat olması gerekiyor. Yani o saatte oradan geçen, gören olan varsa plakasını bana ulaştırmasını rica ediyorum. Şu an hurda durumda. Yapılacak durumu kalmadı, aracım hurda oldu. Arkadaşımın canı daha önemli. Yani araç bir şekilde gelir ama inşallah arkadaşım tedavi olabilir. Diğer aracın bulunmasını istiyorum ya da gelsin bir şekilde anlaşalım, görüşelim. Yani vicdansızlık bu yaptığı bu kadar. Kaçması olmuyor, büyük bir olay, ufak bir vurma değil. Araç takla atıyor arkasında. Adam umursamadan dönüp gidiyor. Yani bunca zamanlık emeğim var. Bir anda siliniyor, iki saniye sürüyor. Aracımın fiyatı 600-650 bin TL civarında" dedi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Önüne bir anda araç çıktı, arkadaşı ağır yaralandı, otomobili hurdaya döndü - Son Dakika

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