Sabah beslediği anne ve yavru kediyi öğlen telef olmuş halde buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sabah beslediği anne ve yavru kediyi öğlen telef olmuş halde buldu

Sabah beslediği anne ve yavru kediyi öğlen telef olmuş halde buldu
12.05.2026 09:40  Güncelleme: 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Gökmeydan Mahallesi'nde son bir hafta içinde birçok kedi zehirlenerek öldü. Mahalle sakinleri, hayvanların bilinçli olarak zehirlendiğinden şüpheleniyor. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Eskişehir'in Gökmeydan Mahallesi'nde son 1 hafta içerisinde çok sayıda kedinin zehirlenerek telef edildiği öne sürülüyor. Dün sabah beslediği anne ve yavru kediyi öğlen ölü halde bulan Sultan Ada, kalan 2 yavruyu da başlarına bir şey gelmemesi için kendi evine aldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde Sarıyer Sokak ile Orkide Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Bir evin bahçesinde 2 kedi telef olmuş halde bulundu. Geçtiğimiz günlerde başka kedilerin de benzer şekilde aniden hayatını kaybettiğini iddia eden mahalle sakinleri, birilerinin hayvanları zehirlemiş olabileceğini ifade etti.

"Araştırılsın, bu kediler zehir falan aldıysa diğer hayvanlar da zarar görebilir"

Kedileri düzenli olarak besleyen mahalle sakini Sultan Ada, bahçesindeki hayvanların telef olduğundan muhabirler kapısını çalınca haberdar oldu. Üzücü manzarayı görünce ağlamamak için kendisini zor tutan Ada, bahse konu kedilere bahçede baktıklarını dile getirerek, "Anne yavrularına çok güzel bakıyor. Bir sürü de yavrusu var. Senede 7-8 tane yavrusu oluyor. Ne olduğunu bilmiyorum ki, ben de sizden öğrendim. Normalde bizim mahallede hayvanlara çok iyi bakılır, hep mama falan koyarız. Daha önce hiç böyle bir şey başımıza gelmedi, ilk defa oluyor. Araştırılsın, bu kediler zehir falan aldıysa diğer hayvanlar da zarar görebilir" dedi.

Basın mensuplarına röportaj verdikten sonra Ada, telef olan anne kedinin hayatta kalan 2 yavrusunu zarar görmemeleri için kutu ile evine götürerek koruma altına aldı.

"Her gün 1-2 tane kediyi yine çöp kenarlarında ölü görüyorduk"

Mahalle sakini Metin Kamber ise, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Sabah buralarda hep gezen kediler oluyor. Bugün eve gelirken bir baktım, yıllardır burada yaşayan bir anne kedinin ölüsünü gördüm. Sonra bir baktım, aşağıda yavrusunu gördüm, çok şaşırdım. Burada insanlar hep hayvanlara mama veriyor, besleyip destek de oluyor. Bunun en azından yetkililer tarafından incelenip bir sonuca, nihayete kavuşturulması lazım ki bizlerin de içi rahat etsin. Bu ölümler durup dururken neden oldu? Yıllardır burada yaşayan kediler bunlar. Gerçekten de merak etmeden edemiyoruz. Bugün 2 kedi var, ama ondan önce her gün 1-2 tane kediyi yine çöp kenarlarında ölü halde görüyorduk."

İhbar üzerine ilgili kurumlar harekete geçti

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Odunpazarı Belediyesi ekipleri adrese sevk edildi. Zehir karıştırılmış olabileceğinden şüphelenilen kedi mamaları, belediye ekiplerince incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Telef olan kediler de yine belediye ekiplerince bulundukları yerden alınarak götürüldü. Hayvanların zehirlenip zehirlenmediği, hem mamalar hem de hayvanlar üzerinde yapılacak incelemelerin ardından belli olacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sabah beslediği anne ve yavru kediyi öğlen telef olmuş halde buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer

10:25
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:09
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
10:03
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
10:02
İran savaşı rafları da vurdu Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:43:49. #7.13#
SON DAKİKA: Sabah beslediği anne ve yavru kediyi öğlen telef olmuş halde buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.