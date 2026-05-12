Sabah beslediği anne ve yavru kediyi öğlen telef olmuş halde buldu

Eskişehir'in Gökmeydan Mahallesi'nde son 1 hafta içerisinde çok sayıda kedinin zehirlenerek telef edildiği öne sürülüyor. Dün sabah beslediği anne ve yavru kediyi öğlen ölü halde bulan Sultan Ada, kalan 2 yavruyu da başlarına bir şey gelmemesi için kendi evine aldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde Sarıyer Sokak ile Orkide Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Bir evin bahçesinde 2 kedi telef olmuş halde bulundu. Geçtiğimiz günlerde başka kedilerin de benzer şekilde aniden hayatını kaybettiğini iddia eden mahalle sakinleri, birilerinin hayvanları zehirlemiş olabileceğini ifade etti.

"Araştırılsın, bu kediler zehir falan aldıysa diğer hayvanlar da zarar görebilir"

Kedileri düzenli olarak besleyen mahalle sakini Sultan Ada, bahçesindeki hayvanların telef olduğundan muhabirler kapısını çalınca haberdar oldu. Üzücü manzarayı görünce ağlamamak için kendisini zor tutan Ada, bahse konu kedilere bahçede baktıklarını dile getirerek, "Anne yavrularına çok güzel bakıyor. Bir sürü de yavrusu var. Senede 7-8 tane yavrusu oluyor. Ne olduğunu bilmiyorum ki, ben de sizden öğrendim. Normalde bizim mahallede hayvanlara çok iyi bakılır, hep mama falan koyarız. Daha önce hiç böyle bir şey başımıza gelmedi, ilk defa oluyor. Araştırılsın, bu kediler zehir falan aldıysa diğer hayvanlar da zarar görebilir" dedi.

Basın mensuplarına röportaj verdikten sonra Ada, telef olan anne kedinin hayatta kalan 2 yavrusunu zarar görmemeleri için kutu ile evine götürerek koruma altına aldı.

"Her gün 1-2 tane kediyi yine çöp kenarlarında ölü görüyorduk"

Mahalle sakini Metin Kamber ise, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Sabah buralarda hep gezen kediler oluyor. Bugün eve gelirken bir baktım, yıllardır burada yaşayan bir anne kedinin ölüsünü gördüm. Sonra bir baktım, aşağıda yavrusunu gördüm, çok şaşırdım. Burada insanlar hep hayvanlara mama veriyor, besleyip destek de oluyor. Bunun en azından yetkililer tarafından incelenip bir sonuca, nihayete kavuşturulması lazım ki bizlerin de içi rahat etsin. Bu ölümler durup dururken neden oldu? Yıllardır burada yaşayan kediler bunlar. Gerçekten de merak etmeden edemiyoruz. Bugün 2 kedi var, ama ondan önce her gün 1-2 tane kediyi yine çöp kenarlarında ölü halde görüyorduk."

İhbar üzerine ilgili kurumlar harekete geçti

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Odunpazarı Belediyesi ekipleri adrese sevk edildi. Zehir karıştırılmış olabileceğinden şüphelenilen kedi mamaları, belediye ekiplerince incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Telef olan kediler de yine belediye ekiplerince bulundukları yerden alınarak götürüldü. Hayvanların zehirlenip zehirlenmediği, hem mamalar hem de hayvanlar üzerinde yapılacak incelemelerin ardından belli olacak. - ESKİŞEHİR