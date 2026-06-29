Kereste fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Eskişehir'de bir kereste fabrikasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, alevler kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Emko Sanayi Sitesi Çaycuma Sokak'ta bulunan kereste fabrikasında çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekibi ve Eskişehir Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Bitişik nizamdan dolayı yan yana olan fabrikalara da sıçrama riski bulunan yangın için ekipler, hızlı ve yoğun müdahalesine başladı. Kısmen kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi. Yangının büyük bir bölümü söndürülürken, komşu esnafın endişeli bekleyişinin sürdüğü gözlendi. Yangına, içinde farklı birimlerin de olduğu toplam 17 kişilik ekip, 7 araç ile müdahale etti. Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, fabrikası alevlere teslim olan işletmecinin itfaiyenin çalışmasına tepki gösterdiği görüldü. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor. - ESKİŞEHİR