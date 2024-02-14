Eskişehir'de kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobil çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobil çarptı

Eskişehir\'de kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobil çarptı

Eskişehir'de bir kavşakta kırmızı ışıkta geçen motosiklete, yan yoldan gelen bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kaza saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Kaza anı, bir araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Motosikletin kırmızı ışık ihlali yaparak yoluna devam ettiği sırada, kavşaktan gelen otomobil motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürüklendi ve sürücü aracın önüne düştü.

14.02.2024 10:37  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir kavşakta kırmızı ışıkta geçen motosiklete, yan yoldan gelen bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kaza saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gece meydana geldi. Bir araç içi kamerası tarafından kaydedilen trafik kazasında, İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinden çevreyolu istikametine ilerlemekte olan motosiklet yeşil ışığın yanmasını beklemeden yoluna devam etti. O esnada, Eti Caddesi'nden Şahin Caddesi istikametine doğru ilerleyen ve iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan otomobil bahse konu motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücü ise aracın önüne düştü. Kırmızı ışık ihlali sonrası meydana gelen kaza anı saniye saniye başka bir aracın kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobil çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 11:54:14. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobil çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement