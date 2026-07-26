Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Araç Kaldırıma Yattı
Eskişehir'de bir otomobilin kontrolden çıkarak kaldırıma yan yatması sonucu yaralanan olmadı.
Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma yan yattığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Kıbrıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki 06 BS 5436 plakalı sedan model otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, kaldırıma yan yatarak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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