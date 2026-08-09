Eskişehir\'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.S. idaresindeki 34 PTV 689 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan 26 SP 515 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki toplam 3 araçta hasar meydana geldi.

Olayın ardından polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede inceleme başlattı.