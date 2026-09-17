Eskişehir\'de kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü kadın sinir krizi geçirdi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kontrolden çıkarak kaza yapan otomobilin sürücüsü kadın, aracının ön tekerinin kırıldığını görünce sinir krizi geçirdi. Kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Yaşamkent Mahallesi 1578. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 ABD 629 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Çarpışmanın etkisiyle aracın ön tekeri kırılarak kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası şoka giren ve sinir krizi geçiren kadın sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerindekilerin yoğun çabasıyla sakinleştirilen sürücü için durum yetkililere bildirildi. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre kontrollü sağlandı.