Eskişehir'de köpek besleme alanında yangın çıktı

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Yaklaşık 40 dönümlük köpek besleme alanı küle döndü

Alandaki 30 adet köpek kulübesi kullanılamaz hale geldi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de köpek besleme arazisinde çıkan yangın sonucunda yaklaşık 40 dönüm alan ve 30'a yakın köpek kulübesi küle döndü. Alanda bulunan köpeklere zarar gelip gelmediği henüz tespit edilemezken, kafes içindeki çok sayıda güvercin yangından sağ kurtuldu.

Yangın, Tepebaşı İlçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan köpek besleme arazisinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangında, yaklaşık 40 dönüm arazi küle döndü. Arazi içinde bulunan yaklaşık 30 adet köpek kulübesi de çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlattı.

Arazide yaşayan çok sayıda köpeğe zarar gelip gelmediği henüz tespit edilemezken, yangının çıktığı alanın yan tarafında bulunan kafesin içindeki güvercinlerin zarar görmediği öğrenildi.