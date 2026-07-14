Eskişehir\'de Korkuluklardan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Eskişehirde 3'üncü kattan yere düşen 61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi Yamaner sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan 61 yaşındaki Huriye Bakılan henüz bilinmeyen bir sebeple camın önündeki korkulukların kopması sonucu kaldırıma düştü. Düşmenin etkisiyle haraketsiz kalan kadını görem vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerinde Huriye Baklılan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bahse konu noktaya gelen Bakılan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Huriya Bakılan'ın cenazesi otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR