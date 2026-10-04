Eskişehir'de KPSS Ön Lisans adayları Odunpazarı'nda trafikte araçlarından inip koştu - Son Dakika
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Eskişehir'de KPSS Ön Lisans adayları Odunpazarı'nda trafikte araçlarından inip koştu

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Eskişehir\'de KPSS Ön Lisans adayları Odunpazarı\'nda trafikte araçlarından inip koştu
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Eskişehir'de KPSS Ön Lisans Sınavı'na giden bazı adaylar, Odunpazarı Nabi Avcı Bulvarı'nda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlarından inip sınav merkezlerine koşarak yetişmeye çalıştı. Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler kritik noktalarda önlem aldı.

Eskişehir'de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavı'nda yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar ilerleyemezken, bazı adaylar sınav merkezlerine yetişebilmek için araçlarından inip son mesafeyi koşarak katetti.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de memur adayları katıldığı 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı heyecanı sabah saatlerinden itibaren hareketliliğe neden oldu. Sınav merkezlerine gitmek üzere yola çıkan adaylar, şehrin belirli noktalarında oluşan araç yoğunluğu nedeniyle zor anlar yaşadı. Trafiğin adeta durma noktasına geldiği kritik güzergahlardan biri olan Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Nabi Avcı Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Dakikalarla yarışan ve sınav saatini kaçırma korkusu yaşayan bazı adaylar, trafikte bekleyen araçlardan inerek yolun geri kalan kısmını koşarak geçmeye çalıştı. Adayların okul kapılarından içeri son anda girebilmek verdiği mücadele kameralara yansıdı. Öte yandan, muhtemel aksaklıkların önüne geçmek ve trafiği rahatlatmak amacıyla Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipleri kritik kavşaklarda ve bulvar üzerinde önlem alarak görev yaptı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de KPSS Ön Lisans adayları Odunpazarı'nda trafikte araçlarından inip koştu - Son Dakika
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