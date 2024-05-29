Eskişehir'de Küfürleşme Tartışması Sonucu İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Küfürleşme Tartışması Sonucu İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir\'de Küfürleşme Tartışması Sonucu İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de bir inşaat şantiyesinde çalışan iki iş arkadaşı arasında çıkan küfürleşme meselesi sonucu çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşmüş ve bir kişi hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından yaralanan şüpheli, tedavisinin ardından adliyeye sevk edilmiştir.

29.05.2024 11:59
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Eskişehir'de küfürleşme meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu iş arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Odunpazarı İlçesi Vadişehir Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın şantiyesinde çalışan Bedri Ergün ile Fettah B. arasında küfürleşme meselesinden tartışma çıktı. Dün yaşanan olayda, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Fettah B., Bedri Ergün'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri sonucunda ağır yaralanan Bedri Ergün, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavga esnasında elinden bıçakla yaralanan katil zanlısı Fettah B., olayın ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fettah B., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Küfürleşme Tartışması Sonucu İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Küfürleşme Tartışması Sonucu İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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