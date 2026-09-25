Eskişehir'de kumar oynatılan iş yerinde 36 kişiye 417 bin 744 TL para cezası kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de kumar oynatılan iş yerinde 36 kişiye 417 bin 744 TL para cezası kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de kumar oynatılan iş yerinde 36 kişiye 417 bin 744 TL para cezası kesildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir iş yerine yapılan kumar baskınında kumar oynadığı belirlenen 36 kişiye 417 bin 744 TL idari para cezası verildi. Adreste tombala kartları, oyun makinesi ve tombala toplarına el konuldu; iş yerinin mühürlenmesi için yasal işlem başlatıldı.

Eskişehir'de bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 36 kişiye toplam 417 bin 744 TL idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanmasının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Adrese yapılan baskında kumar oynatılmasında kullanılan çok sayıda tombala çekiliş kartı, oyun makinesi ve tombala oyun toplarına el konuldu. Denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 36 şahsa toplam 417 bin 744 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynatıldığı belirlenen iş yerinin mühürlenmesi için gerekli yasal işlemlere başlandı.

Öte yandan, işletme sorumlusu H.Ş.K. ile çekilişi gerçekleştirdiği tespit edilen E.E. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. SayfaGüvenlikGüncelCezaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
17:08
Kılıçdaroğlu’ndan milli duruş Erdoğan’a destek verip Netanyahu’ya saydırdı
Kılıçdaroğlu'ndan milli duruş! Erdoğan'a destek verip Netanyahu'ya saydırdı
17:02
İlkay Gündoğan’ın ailesine AVM’de çirkin sözler Oğlu ağladı
İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı
16:41
AYM önündeki eylemde acı olay Emekli polis “geçinemiyorum“ diyerek...
AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis "geçinemiyorum" diyerek...
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen’e müdahale edecek mi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
16:02
Dev maç için bomba skor tahmini Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
15:20
Tarih de belli gibi Türkiye’de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 17:20:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir'de kumar oynatılan iş yerinde 36 kişiye 417 bin 744 TL para cezası kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei