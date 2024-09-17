Eskişehir'de Kuvvetli Rüzgar Kökünden Ağaç Kırdı

3.Sayfa

Eskişehir'de kuvvetli rüzgarın etkili olması sonucunda kökünden kırılan ağaç yola devrildi.

Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi İlalan Sokak'ta bulunan bir ağaç, gece saatlerinde etkisini gösteren rüzgar nedeniyle kök kısmından kırıldı. Kök kısmından kırılan ağaç, yola devrildi. Bölgede hiç kimsenin olmamasından dolayı şans eseri yaralanan olmazken, yol araç trafiğine kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Odunpazarı Belediyesi ekipleri, ağacı kaldırarak yolun trafiğe açılmasını sağladı. - ESKİŞEHİR